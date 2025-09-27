Безнадежные долги граждан не будут списывать с управляющих компаний

Министерство строительства России готовит изменения, чтобы облегчить финансовое бремя управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Об этом в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Самарской области, первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам представителя ЛДПР, новая инициатива позволит списывать безнадежные долги жильцов перед ресурсоснабжающими организациями и региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. «Речь идет о ситуациях, когда УК выступают посредниками по оплате коммунальных услуг, но не могут взыскать задолженность с конечного потребителя. До сих пор такие долги ложились на плечи УК, создавая риск потери лицензии и ухудшая их финансовое состояние. По новому правилу старые, не подлежащие взысканию долги будут аннулироваться, освобождая средства, которые сейчас уходят на погашение чужих задолженностей, для содержания самих многоквартирных домов. Исключение составят долги за общедомовые нужды»,— пояснил политик.

На данный момент если управляющие организации вынуждены списать неоплаченные начисления жителей дома за ЖКУ, они все равно остаются должны поставщикам ресурса. В случае взыскания подобных сумм через суд УК может остаться без лицензии.

Андрей Сазонов