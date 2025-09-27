Слесаря одного из оборонных предприятий в Москве обвинили в теракте и вандализме

В Москве арестован слесарь-сборщик, занятый на одном из оборонных предприятий. Его обвиняют в совершении теракта и вандализме. Это следует из официальных судебных документов, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Мужчине предъявлены обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), а также по ч. 1 ст. 214 УК (вандализм). Подробности уголовного дела не раскрываются.

Ранее суд продлил срок его ареста. Защита обратилась с просьбой заменить содержание под стражей на более мягкую меру пресечения. Адвокаты заявили, что у их подзащитного не было намерения совершать преступления. Суд оставил решение без изменений.