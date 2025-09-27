В Казани за сутки произошло 210 ДТП, семь человек пострадали

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 210 ДТП. В пяти авариях пострадали 7 человек, погибших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

За сутки задержаны 6 водителей в состоянии опьянения и 2 человека без прав. К административной ответственности привлечен 1 пользователь электросамоката за нарушения ПДД. В территориальные отделы полиции доставлены 5 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Сотрудники ГИБДД оформили 91 случай через центры обработки ДТП и 48 аварий на местах происшествий.

Влас Северин