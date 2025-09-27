Задержаны пять жителей Дагестана по подозрению в мошенничестве и вымогательстве

В Махачкале задержаны пять местных жителей по подозрению в незаконном проникновении в жилище (ч. 2 ст. 139 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и вымогательстве крупных сумм денег (п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2025 года фигуранты обманным путем завладели автомобилем одного из потерпевших стоимостью 3 млн руб. Затем проникли в дом следующей жертвы и, угрожая ей привлечением к уголовной ответственности за несовершенные преступления, потребовали передать им 20 млн руб.

«Под воздействием психологического давления и угроз потерпевшая была вынуждена согласиться на условия вымогателей»,— отметили в ведомстве.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Белоштейн