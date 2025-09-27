Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и политики с похожими взглядами хотели бы, чтобы России не существовало. Так председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова госпожи Меркель о распаде СССР.

Как напомнил Вячеслав Володин в Telegram-канале, президент России Владимир Путин называл распад Советского Союза величайшей катастрофой XX века, тогда как Ангела Меркель охарактеризовала это событие как «счастье всей своей жизни». По мнению спикера Госдумы, такое противоположное восприятие демонстрирует негативное отношение к России.

Господин Володин отметил, что Москва много лет поставляла ФРГ дешевые энергоресурсы, которые стали основой развития немецкой экономики. В отличие от США, Россия ушла из Европы, не оставив там ни одной военной базы, добавил он. Тем не менее, убежден спикер Госдумы, вместо признательности Запад не только не оценил этого шага, но и пожелал России худшего.