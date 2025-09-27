Власти Прикамья могут направить на поддержку производителей молока около 2 млрд рублей

Правительство Пермского края опубликовало проект постановления об изменениях в части поддержки местных сельхозтоваропроизводителей. Согласно ему, на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока предлагается направить в 2026 году 443,2 млн руб., в 2027-м — 435,8 млн руб., в 2028-м — 424 млн руб. Ранее на эти же цели в 2025–2027 годах направлялось по 279,9 млн руб.

Согласно документу, на финансовую поддержку перерабатывающих производств молока планируется выделить в 2026–2028 годах 98,2 млн руб., в том числе средства федерального бюджета в размере 73,6 млн руб. ежегодно. На поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования по части возмещения затрат на собственное производство молока в 2026–2027 годах может быть направлено по 297,4 млн руб. ежегодно, в 2028-м — 378,5 млн руб.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в регионе планируется ввести новые меры поддержки производителей сырого молока. По данным минагро, агропредприятиям начнут выделять 4 руб. на литр молока в дополнение к существующей ставке. Также рассматривается возможность введения механизма приоритетного инвестпроекта для АПК и компенсации лизинга иностранной техники. Ожидается, что к 2030 году прикамские производители сырого молока увеличат объемы производства продукта на 200 тыс. тонн.