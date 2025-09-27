Татарстан занял четвертое место в топе регионов по развитию логистики

Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по развитию логистики, сообщают «Ведомости».

Исследование учитывало десять показателей, включая протяженность и плотность дорог, объем грузо- и пассажирооборота, а также значимость транспортной составляющей в экономике региона. Татарстан набрал у общей сложности 38 баллов.

Первое место заняла Московская область с 56 баллами. На втором месте оказалась Москва с 53 баллами, а третье место занял Санкт-Петербург, набравший 40 баллов. Севастополь замкнул пятерку лидеров с 37 баллами.

В топ-10 также вошли Нижегородская область (36 баллов), Краснодарский край (34), Белгородская (33), Свердловская (30) и Воронежская (30) области.

Влас Северин