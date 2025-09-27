«Молот» одержал пятую победу подряд

Хоккеисты «Молота» продолжили победную серию игр в чемпионате ВХЛ. На домашней арене пермская команда обыграла ХК «Рязань-ВДВ». Итог поединка 4:2.

В первом периоде хозяева сделали хороший задел, забив три безответные шайба. Отлились Андрей Малявин, Алексей Кожевников и Иван Пирогов. После перерыва рязанцы сократили разрыв в счете до минимума, но Виктор Пластинин установил окончательный счет на табло.

Это пятая подряд победа подопечных Альберта Мальгина. Следующие две игры - в воскресенье и вторник «Молот» вновь проведет на своей площадке.