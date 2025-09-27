Аэропорт Казани возобновил работу

В аэропорту Казани вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Они продлились чуть более часа. Аэропорт возобновил работу, сообщила Росавиация. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета.

Аналогичные ограничения вводили в аэропортах Астрахани и Волгограда, они тоже уже вернулись к работе. Как правило, подобные меры принимают на фоне атак БПЛА. По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 55 беспилотников над семью российскими регионами.