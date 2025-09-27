Глава СКР хочет знать, почему в Волгограде жилой дом затапливает кипятком

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении жилищных прав граждан в одном из домов Волгограда. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В обращении к господину Бастрыкину жители дома на улице 95-й Гвардейской в Волгограде пожаловались на работу управляющей компании. С их слов, здание, в котором они проживают, регулярно затапливает кипятком в связи с бездействием УК «Жемчужина».

Следственные органы регионального подразделения СКР проводят проверку по данному факту по ст. 238 УК РФ. По поручению Александра Бастрыкина начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе проверки и по доводам обращения.

Павел Фролов