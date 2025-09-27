В Волгограде БПЛА повредили два нестационарных торговых объекта

В Волгограде в результате атаки беспилотников есть повреждения. Об этом сообщил утром сегодня, 27 сентября, губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, из-за обломков БПЛА повреждения получили два нестационарных торговых объекта. Они расположены в Красноармейском районе Волгограда.

Силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку беспилотников на территорию Волгоградской области в ночь на субботу. Как уточнил господин Бочаров, никто не пострадал.

Павел Фролов