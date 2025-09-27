В Чувашии БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию

В Чувашской Республике зафиксировали атаку беспилотников на нефтеперекачивающую станцию. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Станция расположена рядом с поселком Конар в Цивильском районе республики. В результате инцидента никто не пострадал, но зафиксирован незначительный ущерб. Работа станции временно приостановлена.

Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. Власти заверяют, что ситуация под контролем, и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

Влас Северин