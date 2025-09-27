В Лондоне подожгли отель с мигрантами

В Лондоне задержали 64-летнего подозреваемого в поджоге отеля Thistle City Barbican, в котором живут просители британского убежища. Пожилой мужчина находится под стражей. Скотленд-Ярд полагает, что поджигатель совершил преступление на почве ненависти к постояльцам отеля, сообщили в службе полиции Лондона.

«Мы понимаем сохраняющуюся обеспокоенность местных жителей. Наше расследование продолжается быстрыми темпами»,— заявила командир полиции Хейли Сьюарт.

Отель подожгли вечером 24 сентября. Пожар был потушен сотрудниками заведения до прибытия экстренных служб. Никто не пострадал, уточнила пресс-служба полиции.

Thistle City Barbican находится в «эксклюзивном пользовании» у правительства Великобритании. В отеле размещают беженцев из разных стран, которые пытаются добиться предоставления убежища в королевстве. The Times отмечала, что постояльцы часто нарушают общественный порядок: выбрасывают телевизоры из окон, жгут матрасы и также выбрасывают их на улицу. В окрестностях с момента заселения беженцев выросла преступность: за последний год более 40 мигрантов, проживающих в отеле, были обвинены в совершении 90 правонарушений, сообщает газета.

Возле отеля стали собираться протесты. Одна часть демонстрантов требует выселить мигрантов, другая выходит на улицы, чтобы защитить беженцев от расизма. В августе, по сообщению BBC, министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что МВД «готово закрыть все гостиницы для беженцев», однако отметила, что это должно произойти «под должным контролем».