Лавров в Нью-Йорке провел переговоры с главой МИД Нигерии

В Нью-Йорке на 80-й сессии Генассамблеи ООН прошли переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Нигерии Юсуфом Майтамой Туггаром. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Министры обсудили дальнейшее «поступательное развитие» российско-нигерийских связей — поддержание политического диалога, расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и в других областях, сообщили в МИД.

Особое внимание политики уделили взаимодействию России и Нигерии на Форуме стран—экспортеров газа, добавили в министерстве. Они обсудили подготовку к участию в 27-й министерской встрече этого форума, который пройдет 23 октября в Дохе.