Двое белгородцев пострадали при ракетном обстреле Белгорода

В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Одного пострадавшего с осколочным ранением живота и второго с предварительно установленной баротравмой доставляют в горбольницу №2.

Кроме того, сегодня днем при атаке БПЛА на автомобиль в селе Отрадное Белгородского района была ранена супружеская пара. Обоих доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу, а затем перевели в городскую больницу №2 в облцентре. У белгородца диагностировали непроникающее осколочное ранение живота, у его жены — слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму.

Транспортное средство повреждено.

Алина Морозова