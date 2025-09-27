В Белгородской области при обстреле погиб мирный житель

Житель села Репяховка погиб «в результате детонации боеприпаса», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Мужчина скончался на месте происшествия.

Господин Гладков не уточнил подробностей произошедшего. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Позже власти региона объявили ракетную опасность на всей территории Белгородской области, но вскоре сообщили об отмене предупреждения.

Репяховка располагается в Краснояружском районе, который граничит с Сумской областью Украины. В селе, по состоянию на 2010 год, жило всего 777 человек. Губернатор области впервые сообщил об обстреле Репяховки в июне 2023 года, с тех пор населенный пункт стал периодически попадать под удары со стороны армии Украины.