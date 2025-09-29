«Интенсивность опасных природных явлений растет»

Всего за 20-30 лет климат Черноземья очень серьезно изменился — и это не просто наблюдение обывателей, а научно установленный факт. Повышение среднегодовой температуры, уменьшение снежного покрова, внезапные потепления и похолодания — все это осмысляется метеорологами и позволяет не только менять характерные для времен года нормы, но и прогнозировать опасные природные явления — засуху, заморозки, град и другие, рассказывает начальник Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Сушков.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

— Наблюдения за окружающей средой позволяют сделать определенные выводы о глобальных климатических изменениях. Росгидромет располагает сетью наблюдательных метеостанций и гидрометеорологических постов на территории Воронежской области. Наблюдения проводятся по стандартной программе, принятой Всемирной метеорологической организацией, с дискретностью в три часа. Это позволяет пополнять государственный банк данных о состоянии окружающей среды, анализировать климатические изменения и, самое главное, выпускать прогнозы об опасных метеорологических условиях. Чрезвычайные ситуации тоже объявляются после наших справок.

Климат менялся и раньше — он будет меняться всегда. В прошлом и Черное море замерзало, и на территории области был ледник. Первое, что бросается в глаза сегодня,— изменение продолжительности и дат наступления времен года: не по календарю — весьма условному,— а по климатическим данным. Зимний период, по сути, сократился, а летний — увеличился на месяц. Если до 1990 года в Воронежской области климатическая весна наступала 30 марта, то сейчас — 18-го. Лето наступало 21 мая, теперь — 13-го. Осень начиналась 6 сентября, теперь наступает 13-го. Начало зимы сместилось с 10-го на 18 ноября.

Количество выпадающих за зиму осадков в Черноземье не изменилось, но теперь они чаще выпадают в виде дождя, а не снега. В среднем зимой до 30 дней стала длиться оттепель — в итоге снежный покров часто тает. В результате весной таять нечему, и это большой плюс для сельского хозяйства: влага не уносится половодьем, а остается в почве.

С этими переменами связаны и опасные явления. Все чаще происходят весенние заморозки. Если в 2023 году было три случая и они охватывали пять метеостанций, то уже в 2024-м девять метеостанций зафиксировали восемь случаев, а в этом году было десять случаев на девять станций. Усиливаются суховеи, почвенная и атмосферная засуха. Большой вред наносят град, сильные ливни и ветры — их интенсивность растет. Причем они носят локальный характер, и если град выпал где-то в полях, то наши метеостанции могут его не зафиксировать. Приходится создавать комиссию, которая выезжает на место и определяет степень поражения.

Мы страдаем от того, что у нас слишком редкая наблюдательная сеть: одна метеостанция на три административных района. Конечно, собрать необходимые данные с такой обширной площади — большая проблема. В советское время у нас было не только 15 метеорологических постов, но и, самое главное, 250 колхозных и совхозных постов. После каждого выпадения осадков мы собирали с них информацию и готовили справку для облисполкома. Сейчас с этим гораздо труднее.