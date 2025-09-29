«Интенсивность опасных природных явлений растет»
Начальник Воронежского гидрометцентра Александр Сушков — об изменениях климата
Всего за 20-30 лет климат Черноземья очень серьезно изменился — и это не просто наблюдение обывателей, а научно установленный факт. Повышение среднегодовой температуры, уменьшение снежного покрова, внезапные потепления и похолодания — все это осмысляется метеорологами и позволяет не только менять характерные для времен года нормы, но и прогнозировать опасные природные явления — засуху, заморозки, град и другие, рассказывает начальник Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Сушков.
— Наблюдения за окружающей средой позволяют сделать определенные выводы о глобальных климатических изменениях. Росгидромет располагает сетью наблюдательных метеостанций и гидрометеорологических постов на территории Воронежской области. Наблюдения проводятся по стандартной программе, принятой Всемирной метеорологической организацией, с дискретностью в три часа. Это позволяет пополнять государственный банк данных о состоянии окружающей среды, анализировать климатические изменения и, самое главное, выпускать прогнозы об опасных метеорологических условиях. Чрезвычайные ситуации тоже объявляются после наших справок.
Климат менялся и раньше — он будет меняться всегда. В прошлом и Черное море замерзало, и на территории области был ледник. Первое, что бросается в глаза сегодня,— изменение продолжительности и дат наступления времен года: не по календарю — весьма условному,— а по климатическим данным. Зимний период, по сути, сократился, а летний — увеличился на месяц. Если до 1990 года в Воронежской области климатическая весна наступала 30 марта, то сейчас — 18-го. Лето наступало 21 мая, теперь — 13-го. Осень начиналась 6 сентября, теперь наступает 13-го. Начало зимы сместилось с 10-го на 18 ноября.
Количество выпадающих за зиму осадков в Черноземье не изменилось, но теперь они чаще выпадают в виде дождя, а не снега. В среднем зимой до 30 дней стала длиться оттепель — в итоге снежный покров часто тает. В результате весной таять нечему, и это большой плюс для сельского хозяйства: влага не уносится половодьем, а остается в почве.
С этими переменами связаны и опасные явления. Все чаще происходят весенние заморозки. Если в 2023 году было три случая и они охватывали пять метеостанций, то уже в 2024-м девять метеостанций зафиксировали восемь случаев, а в этом году было десять случаев на девять станций. Усиливаются суховеи, почвенная и атмосферная засуха. Большой вред наносят град, сильные ливни и ветры — их интенсивность растет. Причем они носят локальный характер, и если град выпал где-то в полях, то наши метеостанции могут его не зафиксировать. Приходится создавать комиссию, которая выезжает на место и определяет степень поражения.
Мы страдаем от того, что у нас слишком редкая наблюдательная сеть: одна метеостанция на три административных района. Конечно, собрать необходимые данные с такой обширной площади — большая проблема. В советское время у нас было не только 15 метеорологических постов, но и, самое главное, 250 колхозных и совхозных постов. После каждого выпадения осадков мы собирали с них информацию и готовили справку для облисполкома. Сейчас с этим гораздо труднее.
Из-за изменений климата в Черноземье растут риски для плодово-ягодных культур
Садоводство в Черноземье становится все более рискованным — к такому выводу пришли в Гидрометцентре и Национальном союзе агростраховщиков (НСА). С мнением экспертов соглашаются участники рынка и ученые-аграрии. В этом году ущерб от возвратных заморозков в одной лишь Воронежской области составил 242 млн руб. При этом садоводы страхуют посевы гораздо реже представителей других отраслей сельского хозяйства. Положение могут изменить новые правила страхования садов, которые учитывают риск потери качества урожая.