Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Главы МИД договорились продолжать укреплять партнерство и наращивать взаимодействие на международных площадках, прежде всего в G20, БРИКС и ШОС.

Господа Лавров и Джайшанкар также обсудили подготовку к российско-индийскому саммиту, который пройдет в конце года в Нью-Дели. В декабре президент России Владимир Путин планирует посетить Индию.