Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ на юге Воронежской области
На юге Воронежской области были сбиты два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Глава области рассказал, что дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили дроны, предварительно обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Александр Гусев также отметил, что из-за складывающейся оперативной обстановки режим опасности атаки беспилотников в регионе не был объявлен.