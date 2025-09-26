Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кубок Генпрокурора РФ по стрельбе из лука в Казани

Первые всероссийские соревнования в столице Татарстана

В Казани завершился VI Кубок Генерального прокурора РФ по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие свыше 600 лучников из более 40 регионов России, включая ДНР, ЛНР и Запорожскую область. Турнир проходил с 22 по 26 сентября на стадионе «Ак Барс Арена». 96 спортсменов стали призерами, 16 из них удостоены Кубка Генпрокурора РФ. Самые яркие моменты соревнований — в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».

Кубок Генпрокурора РФ по стрельбе из лука в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

