Хоккеисты «Лады» потерпели седьмое поражение подряд в КХЛ

В Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где «Лада» уступила «Шанхайским Драконам» с счетом 1:4. Игра прошла на стадионе «Лада-Арена».

«Лада» потерпела седьмое поражение подряд. В текущем сезоне тольяттинская команда провела восемь игр и набрала всего три очка, занимая последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 10 очками после восьми игр находятся на четвертой строчке.

«Лада» пропустила 36 шайб, что на данный момент является худшим показателем в лиге. Коллектив из Тольятти остается единственным в КХЛ клубом, до сих пор ни разу не реализовавшим большинство в этом сезоне.

Андрей Сазонов