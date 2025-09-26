Подросток пострадал при ударе беспилотника ВСУ в Курской области

В деревне Золотарёвка Рыльского района Курской области украинский беспилотный летательный аппарат атаковал движущийся мотоцикл. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

В результате атаки ранение получил 15-летний подросток. У него диагностировали слепые осколочные раны головы, груди, живота, левой руки и обеих ног, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Медицинская помощь была оказана на месте, после чего пострадавшего направят в Курскую областную больницу.

Глава региона подчеркнул, что это уже не первый случай ранения мирных жителей в Рыльском районе — ранее при ударе украинских сил по территории агрофирмы «Рыльская» в селе Макеево была ранена женщина.

