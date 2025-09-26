Захарова предрекла третью мировую войну в случае диверсий Украины в Европе

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию венгерских СМИ о том, что Украина планирует диверсии в Румынии и Польше, чтобы обвинить в них Россию.

«Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

СМИ утверждают, что Украина планирует использовать отремонтированные российские БПЛА с боевым зарядом. Дроны хотят направить на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии под видом российских.

Одновременно будет проводиться дезинформационная кампания в Европе, следует из публикаций. Цель — развязать вооруженный конфликт между Россией и НАТО.