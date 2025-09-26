В Дагестане готовность обхода Хасавюрта готов почти на 28%

В Дагестане готовность обхода Хасавюрта на трассе Р-217 «Кавказ» составила 27,5%. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ»

Как следует из сообщения, за строительный сезон 2024 года дорожники реконструировали участок в 9 км. Подрядчик ведет в Дагестане строительство четырехполосной дороги протяженностью 21 км. Трасса получит разделительное бетонное барьерное ограждение и электроосвещение на всем протяжении. На объекте трудятся 250 рабочих с привлечением 200 единиц техники.

Специалисты реконструировали участок от границы с Чеченской Республикой до въезда в Хасавюрт с 718-го по 727-й километр. На объекте смонтировали свыше 11 км железобетонного ограждения по оси проезжей части и более 18 км металлического — по краям. Еще около 12 км построят в обход зоны жилой застройки с 727-го по 739-й километр.

Проект предусматривает возведение трех транспортных развязок, пяти путепроводов, мостового перехода через реку Ярык-Су, монолитных железобетонных стен общей длиной свыше 1,3 км, пяти скотопрогонов, а также очистных и водопропускных сооружений.

Кроме того, в 2025 году археологи завершат раскопки в окрестностях города, попавших в пределы строительства объездной дороги. Всего исследуют 10 объектов археологического и культурного наследия различных эпох.

Константин Соловьев