Аршавин просит суд изменить размер алиментов

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подал иск к телеведущей Юлии Барановской. Он требует изменить размер алиментов. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Савеловский районный суд начнет подготовку к разбирательству 9 октября.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская девять лет состояли в гражданском браке. У них трое детей.

Аршавину 44 года, он выступал за санкт-петербургский «Зенит» (в 1999–2008, 2013–2015 годах), лондонский «Арсенал» (2009–2013), краснодарскую «Кубань» (2015) и казахстанский «Кайрат» (2016–2018). Карьеру футболиста закончил в 2018 году. Сейчас работает в «Зените» заместителем председателя правления по спортивному развитию.