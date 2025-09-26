Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Аршавин просит суд изменить размер алиментов

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подал иск к телеведущей Юлии Барановской. Он требует изменить размер алиментов. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Савеловский районный суд начнет подготовку к разбирательству 9 октября.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская девять лет состояли в гражданском браке. У них трое детей.

Аршавину 44 года, он выступал за санкт-петербургский «Зенит» (в 1999–2008, 2013–2015 годах), лондонский «Арсенал» (2009–2013), краснодарскую «Кубань» (2015) и казахстанский «Кайрат» (2016–2018). Карьеру футболиста закончил в 2018 году. Сейчас работает в «Зените» заместителем председателя правления по спортивному развитию.

Андрей Аршавин родился 29 мая 1981 года в Ленинграде. С семи лет занимался футболом в спортивной школе «Смена» (ныне — академия ФК «Зенит»). С 1999 года выступал на позиции полузащитника за команду «Зенит-2» (Санкт-Петербург). 2 августа 2000 года дебютировал в основном составе «Зенита»

Андрей Аршавин родился 29 мая 1981 года в Ленинграде. С семи лет занимался футболом в спортивной школе «Смена» (ныне — академия ФК «Зенит»). С 1999 года выступал на позиции полузащитника за команду «Зенит-2» (Санкт-Петербург). 2 августа 2000 года дебютировал в основном составе «Зенита»

Фото: Коммерсантъ / Максим Ярвинен  /  купить фото

12 мая 2002 года сыграл свой первый матч за сборную России. В 2007 и в 2009-2012 годах был капитаном национальной команды&lt;br> На фото: Андрей Аршавин с партнером по сборной Александром Анюковым

12 мая 2002 года сыграл свой первый матч за сборную России. В 2007 и в 2009-2012 годах был капитаном национальной команды
На фото: Андрей Аршавин с партнером по сборной Александром Анюковым

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

За питерский «Зенит» Аршавин выступал до конца 2008 года, проведя 238 матчей и забив 51 гол

За питерский «Зенит» Аршавин выступал до конца 2008 года, проведя 238 матчей и забив 51 гол

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

В сборной наиболее ярко проявил себя на чемпионате Европы 2008 года. В дополнительное время четвертьфинальной игры со сборной Нидерландов забил мяч и отдал голевую передачу. Россия победила 3:1 и показала свой лучший результат в истории после распада СССР&lt;br> На фото: с главным тренером сборной Гусом Хиддинком

В сборной наиболее ярко проявил себя на чемпионате Европы 2008 года. В дополнительное время четвертьфинальной игры со сборной Нидерландов забил мяч и отдал голевую передачу. Россия победила 3:1 и показала свой лучший результат в истории после распада СССР
На фото: с главным тренером сборной Гусом Хиддинком

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Аршавин вошел в состав символической сборной чемпионата Европы 2008 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций

Аршавин вошел в состав символической сборной чемпионата Европы 2008 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций

Фото: Коммерсантъ / Иван Шкурко

На Евро-2012 Россия выступила неудачно, не сумев выйти из группы. После проигрыша грекам Андрей Аршавин сказал болельщикам ставшей знаменитой фразу: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы». Всего в составе национальной команды футболист провел 74 игры, в том числе 49 официальных, забил 17 мячей

На Евро-2012 Россия выступила неудачно, не сумев выйти из группы. После проигрыша грекам Андрей Аршавин сказал болельщикам ставшей знаменитой фразу: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы». Всего в составе национальной команды футболист провел 74 игры, в том числе 49 официальных, забил 17 мячей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пиком выступления Аршавина в «Зените» стала игра в победном для петербургской команды Кубке УЕФА в 2008 году. В финальном матче против шотландского «Глазго Рейнджерс» Аршавин сначала отдал голевую передачу на Игоря Денисова, а затем поучаствовал в комбинации, приведшей к голу Константина Зырянова. Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:0, а Аршавин был признан лучшим игроком матча. В том же году он стал обладателем Суперкубка Европы

Пиком выступления Аршавина в «Зените» стала игра в победном для петербургской команды Кубке УЕФА в 2008 году. В финальном матче против шотландского «Глазго Рейнджерс» Аршавин сначала отдал голевую передачу на Игоря Денисова, а затем поучаствовал в комбинации, приведшей к голу Константина Зырянова. Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:0, а Аршавин был признан лучшим игроком матча. В том же году он стал обладателем Суперкубка Европы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

После удачного выступления в Кубке УЕФА и на Евро-2008 Аршавин вошел в число претендентов на «Золотой мяч» по версии журнала France Football и занял шестое место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР. Результативная игра Аршавина привлекла к нему внимание ведущих клубов Европы

После удачного выступления в Кубке УЕФА и на Евро-2008 Аршавин вошел в число претендентов на «Золотой мяч» по версии журнала France Football и занял шестое место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР. Результативная игра Аршавина привлекла к нему внимание ведущих клубов Европы

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

В 2009-2013 годах Андрей Аршавин играл за лондонский «Арсенал», сумма трансфера составила €13,3 млн. За английский клуб провел 105 игр и забил 23 мяча

В 2009-2013 годах Андрей Аршавин играл за лондонский «Арсенал», сумма трансфера составила €13,3 млн. За английский клуб провел 105 игр и забил 23 мяча

Фото: Коммерсантъ / Даниил Иванов  /  купить фото

21 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в гостевом матче премьер-лиги против «Ливерпуля» и стал первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года

21 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в гостевом матче премьер-лиги против «Ливерпуля» и стал первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года

Фото: AP / Kirsty Wigglesworth

В 2012 году на правах аренды возвращался в «Зенит», сыграл 10 матчей и забил три гола. Покинув «Арсенал», в июне 2013 года подписал с «Зенитом» двухлетний контракт. В 35 матчах забил три мяча

В 2012 году на правах аренды возвращался в «Зенит», сыграл 10 матчей и забил три гола. Покинув «Арсенал», в июне 2013 года подписал с «Зенитом» двухлетний контракт. В 35 матчах забил три мяча

Фото: Коммерсантъ / Виктор Колегов

В 2007 году Андрей Аршавин принял участие в выборах депутатов заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия». В составе партийного списка добился победы, но позже отказался от мандата. На президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина

В 2007 году Андрей Аршавин принял участие в выборах депутатов заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия». В составе партийного списка добился победы, но позже отказался от мандата. На президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

С июля 2015 года по январь 2016-го Андрей Аршавин был игроком краснодарской «Кубани». Провел за нее восемь игр. В 2016-2018 годах играл за казахстанский клуб «Кайрат», забил 24 мяча в 84 матчах

С июля 2015 года по январь 2016-го Андрей Аршавин был игроком краснодарской «Кубани». Провел за нее восемь игр. В 2016-2018 годах играл за казахстанский клуб «Кайрат», забил 24 мяча в 84 матчах

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

3 декабря 2018 года Аршавин официально объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. В феврале 2019 года он успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C

3 декабря 2018 года Аршавин официально объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. В феврале 2019 года он успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский

В марте 2019 года занял пост тренера юношеской команды «Зенита» (до 15 лет). Тогда же стал послом чемпионата Европы по футболу 2020 года. Работал советником генерального директора «Зенита» по молодежному футболу

В марте 2019 года занял пост тренера юношеской команды «Зенита» (до 15 лет). Тогда же стал послом чемпионата Европы по футболу 2020 года. Работал советником генерального директора «Зенита» по молодежному футболу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

С августа 2020 года Аршавин занимает в «Зените» должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам

С августа 2020 года Аршавин занимает в «Зените» должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам

Фото: Коммерсантъ / Илья Смирнов  /  купить фото

В январе 2022 года Андрей Аршавин стал заместителем гендиректора «Зенита» по спортивному развитию

В январе 2022 года Андрей Аршавин стал заместителем гендиректора «Зенита» по спортивному развитию

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

