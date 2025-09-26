В Пензе в 2026 году плата за холодную воду может увеличиться минимум на 16%

В Пензе в 2026 году может вырасти тариф на холодное водоснабжение. Депутаты городской думы обратились к губернатору с просьбой пересмотреть плановый рост платы за коммунальные услуги. Федеральный прогноз предполагает увеличение на 9,8%, но коммунальные компании просят больше.

Основная причина повышения тарифа — финансирование масштабной реконструкции водопроводных сетей. По концессионному соглашению и инвестиционной программе с 1 июля 2026 года тарифы на воду и водоотведение вырастут минимум на 16%. Чтобы принять это решение, нужно согласие губернатора, так как предлагаемое повышение превышает федеральный индекс.

Во время голосования шесть депутатов воздержались, но большинство поддержало предложение. Председатель гордумы Денис Соболев отметил, что в 2026 году депутаты будут регулярно заслушивать отчеты администрации и ресурсоснабжающей компании о реализации инвестиционной программы.

Нина Шевченко