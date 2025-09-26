ФСБ задержала жителя Пензенской области, помогавшего в организации госпереворота

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность 38-летнего жителя Пензенской области. Его обвиняют в организации и участии в деятельности террористической организации, сообщили в региональном управлении службы безопасности.

Расследование началось ранее в рамках дела о пособничестве террористической деятельности. Следователи установили, что мужчина распространял пропаганду в поддержку межрегиональной организации, признанной террористической в России. Он также передавал руководству организации информацию о сотрудниках государственных органов, против которых планировались силовые акции для подготовки госпереворота.

Уголовное дело возбуждено об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Следственные и оперативно-розыскные действия продолжаются для сбора доказательств и установления всех обстоятельств преступления.

Ранее ФСБ сообщала, что 42-летнему безработному пензенцу, который переводил деньги участникам террористической организации, вынесен приговор. Центральный окружной военный суд установил, что мужчина сделал несколько таких переводов, и признал его виновным в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Ему назначили восемь лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Нина Шевченко