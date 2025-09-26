Глава ВТБ Костин назвал три причины устойчивости экономики России

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о ключевых факторах, обеспечивших устойчивость российской экономики в условиях беспрецедентных санкций.

По мнению господина Костина, первый фактор — это создание настоящей рыночной экономики и появление крупных, эффективных предприятий. «Рынок, конечно, всегда более живуч, чем любая другая система, и это в значительной степени позволило выдержать удар»,— сказал он в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» (цитата по «РИА Новости»).

Второй важный аспект, который отметил глава ВТБ, — рост мощных предприятий, производящих природные ресурсы. Несмотря на санкции, мир продолжает покупать российскую нефть и газ. При этом доля нефтегазовых доходов в бюджете значительно снизилась — с них сейчас поступает меньше половины доходов, что свидетельствует о более диверсифицированной экономике.

Третьей причиной устойчивости Костин назвал создание национальной инфраструктуры во многих сферах.