Выступление Дениса Мацуева, стендап-шоу Сергея Орлова и «Виниловый квартирник»

Где пройдет концерт с участием Дениса Мацуева и выступит стендап-комик Сергей Орлов с программой «Переходный возраст», а также что ждет гостей Дома джаза, который организует «Виниловый квартирник».

27 сентября (суббота)

В киноконцертном комплексе имени Маяковского выступит стендап-комик Дмитрий Коваль. На своих шоу он обсуждает темы отношений, музыки, моды и психологии. За последние несколько лет Дмитрий Коваль стал героем подкастов известных блогеров. Участвовал в StandUp на ТНТ, «Разгонах», «Книжном клубе», «Самом умном комике» и других юмористических шоу. Начало в 19:00.

28 сентября (воскресенье)

В ледовом дворце «Сибирь» состоится шоу стендап-комика Сергея Орлова, который представит программу «Переходный возраст». Сергей Орлов начал карьеру с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал «Северный Stand-up клуб». В 2020 году он проехал тур на 30 городов. Начало в 19:00.

В Доме джаза пройдет «Виниловый квартирник». В этот вечер коллекционеры музыки и популяризаторы винила, ведущие «Воздух ФМ» Дмитрий Донченко и Евгений Анисимов, представят джазовые пластинки и расскажут историю их создания. Начало в 18:00.

29 сентября (понедельник)

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Классика из Поднебесной». На сцену выйдет симфонический оркестр под управлением дирижера Дае Линя. Солист программы — Ань Тяньсю, который на XVI Международном конкурсе имени П.И. Чайковского (2019) получил специальный приз «За самообладание и мужество» — единственный за всю историю соревнования. В программе: увертюра для оркестра «Уси», симфоническая сюита «Летящие апсары» и «Вопрошая к небу» для суоны и оркестра Ли Шаошеня, концерт для фортепиано с оркестром №3 Людвига ван Бетховена и симфония №1 Иоганнеса Брамса. Начало в 19:00.

30 сентября (вторник)

Еще одно мероприятие на сцене Новосибирской государственной филармонии — концерт фольклорного ансамбля «Рождество». Музыканты представят программу «Шел казак на побывку домой» — популярные старинные, застольные народные песни, а также музыку советских композиторов. Начало в 19:00.

1 октября (Среда)

В «Белой галерее» открылась выставка «Сибирь-Балтика. Одиссея степняка». Ее автор — художник Евгений Печерский. В своих картинах он изображает виды Балтийского моря и ветер степей Казахстана. Начало в 12:00.

2 октября (четверг)

В Доме ученых СО РАН пройдет концерт Muse. Музыканты в атмосфере свечей исполнят мелодии из культовых фильмов — «Гарри Поттера», «Титаника», лент об «агенте 007» и других. Начало в 19:00.

3 октября (пятница)

В Новосибирской государственной филармонии выступит Новосибирский академический симфонический оркестр. На сцену выйдут Денис Мацуев (фортепиано), Глеб Панов (скрипка), Жуй Мин (фортепиано), Валентина Феденева (сопрано), Алексей Тихомиров (бас). В программе концерта — Ария Кончака («Здоров ли, князь?») из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, Серенада Мефистофеля (Vous qui faites l'endormie) из оперы «Фауст» Шарля Гуно, Песня Варлаама («Как во городе было во Казани») из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского и другие произведения. Начало в 19:00.

