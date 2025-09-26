Лукашенко заявил, что Путин ничего от него не скрывает

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с российским лидером Владимиром Путиным заслушал доклад Генерального штаба Вооруженных сил России. Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», заседание прошло в формате селекторной связи из кабинета Путина в Кремле.

«Владимир Владимирович ничего не скрывает от меня»,— передает слова президента Белоруссии Telegram-канал. Подробности доклада официально не раскрываются, однако известно, что обсуждалась текущая военная ситуация и планы развития российских вооруженных сил.