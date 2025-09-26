Выплатам сокращают срок

Использование короткой ипотеки может стать серьезной проблемой для покупателей недвижимости, так считают опрошенные “Ъ FM” эксперты. О росте спроса на эту услугу говорили аналитики компании CORE.XP. По их данным, договоры с банком всего на несколько месяцев стали оформлять в полтора раза чаще, чем в начале года. С помощью таких программ клиенты бронируют за собой понравившуюся квартиру, пока она есть в наличии. А затем закрывают большую часть займа, например, после продажи старой недвижимости или налогового вычета.

Однако эксперты считают такую схему сомнительной. Практика показывает, что по итогу можно остаться и без денег, и без жилья, говорит руководитель проекта Data Flat Александр Пыпин: «При длинной ипотеке вы платите 30 лет маленькими платежами, а если вы берете кредит на год, то ежемесячный платеж составит 1 млн руб.

Главное, что людям нужно понять: они берут на себя дополнительные риски, которые могут реализоваться. В этом случае заемщики останутся с огромными платежами либо без того, что они хотели купить под этот кредит. Это как в казино: люди приходят в офис продаж, первый год им обещают 5%, затем в договоре прописывают 20%. Если ставки будут 17%, как сейчас, то заем не рефинансируется.

В данный момент надо подождать еще примерно год-полтора, посмотреть, что станут делать те люди, которые на такие схемы подписались в кредитном договоре. Смогут ли они досрочно что-то погасить или нет? Сможет ли им банк снизить ежемесячный платеж, который будет уже по нынешней ставке? Может быть, продлят льготные условия? Но как показывает история, которая была на рынке индивидуального жилищного строительства, когда люди брали кредиты под него, некоторые подрядчики дома не построили. А ежемесячный платеж заемщиков вырос в пять-шесть раз. В итоге они вынуждены были собирать деньги, чтобы его продолжать выплачивать, а квартиры у них не появилось».

С 1 июля рефинансировать ипотеку стало сложнее из-за вступивших в силу ограничений. Банки стали жестче фильтровать клиентов по уровню долговой нагрузки, стабильности дохода и другим параметрам. Впрочем, рынок может предложить альтернативные инструменты, даже в ущерб собственной выгоде, считает эксперт рынка недвижимости Дмитрий Алешин: «Если вы покупаете недвижимость и планируете сделать какой-то флиппинг либо провести быструю перепродажу с расчетом, что будет 30% годовых, то, наверное, есть смысл в короткой ипотеке. Но если посмотреть на цены, то, скорее всего, это будет не так просто. Полагаться на то, что рынок покроет стоимость ипотеки, очень смело.

С другой стороны, есть же аукционы. Немалое количество квартир продается в рамках банкротных дел или на торгах по продаже изъятого имущества. Если взять кредит, то можно неплохо заработать: выгодно купить объект, его отремонтировать и продать. Но на старте тоже должно быть немало денег. Ипотека по нынешним ставкам просто невыгодна. Хотя все говорят, что цены будут расти: девелоперам нужно увеличить стоимость, чтобы покрыть свои убытки. Но я в этом сомневаюсь, потому что продажи не очень хорошие по сравнению с 2023-м и 2024-м.

Наверное, это некий маркетинговый банковский ход, потому что в основном сделки совершаются либо по семейным ипотекам, либо по 100-процентной предоплате. Где-то девелоперы предлагают скидки или программы рассрочки, бывает даже беспроцентной. Вы должны внести какую-то часть кэшем вперед, а потом в течение четырех-пяти лет выплатить остальное. Это очень хороший инструмент для клиента, но не очень выгодный для девелопера».

После очередного снижения ключевой ставки до 17% средняя стоимость базовых ипотечных программам снизилась до 22% годовых.

