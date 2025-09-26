Россия следит за новостями о подозреваемом в подрыве «Северных потоков» украинце

Российская сторона следит за ситуацией вокруг гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в координации подрывов «Северных потоков», сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«Разумеется, российская сторона внимательно следит за этим сюжетом и предпринимает все необходимые процессуальные шаги в этой связи»,— сказала госпожа Захарова «РИА Новости».

Как добавила представитель МИД, попытки западных стран убедить мир и европейских граждан в том, что за подрывом «Северных потоков» стоит только Украина, вызывают обоснованные сомнения. Она также сказала, что СКР и МИД неоднократно обращались к европейским следственным органам с предложением помощи.

По словам Марии Захаровой, отсутствие прогресса наносит ущерб интересам сразу нескольких государств, а также создает риски для экологии и судоходства в балтийском регионе.

Три из четырех нитей газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» были подорваны 26 сентября 2022 года. В августе 2025 года в Италии задержали Сергея Кузнецова. Вину в координации подрывов он не признает. Расследование продолжает Германия.