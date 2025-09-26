Петербургские проекты вошли в число лучших практик инициативного бюджетирования

Несколько петербургских проектов вошли в число лучших практик инициативного бюджетирования по версии Минфина РФ. Соответствующий доклад опубликован на сайте министерства.

«Твой бюджет» — сеть проектов по вовлечению жителей Петербурга в бюджетный процесс. В докладе Минфина отмечаются «Твой школьный бюджет» и «Твой бюджет 2.0: цифровые технологии». Также в список проектов вошел конкурс молодежных проектов «Сверхнова».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что четыре новых пространства открыли в Петербурге по проекту «Твой бюджет в школах».

Артемий Чулков