В Черноземье 29 сентября будет облачно, от +3°С до +15°С

В понедельник, 29 сентября, в регионах Черноземья прогнозируется преимущественно облачная погода. Температура воздуха будет варьироваться от +3°С ночью до +15°С днем. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет облачно. Ночью температура воздуха составит +8°С, днем потеплеет до +16°С. Осадков не будет.

В Воронеже ближайшей ночью будет облачно и дождливо при +8°С, днем столбик термометра поднимется до +12°С, временами возможен дождь при облачной погоде.

В Курске в течение суток будет облачно и дождливо. Температура воздуха будет колебаться от +7°С ночью до +11°С днем.

В Липецке ночью пройдут дожди при облачности и +3°С. Днем воздух прогреется до +9°С, дождливая и облачная погода сохранится.

В Орле в течение суток прогнозируется облачность при температуре от +5°С ночью до +9°С днем. Весь день возможен дождь.

В Тамбове ночью столбик термометра опустится до +3°С, днем потеплеет до +11°С. Будет облачно и дождливо.

Дарья Вербицкая