Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил украинское правительство о возможных серьезных последствиях отказа от мирных предложений. В интервью Павлу Зарубину он заявил, что продолжающийся конфликт может привести к сценарию, аналогичному началу специальной военной операции, но с еще худшими последствиями.

Белорусский лидер также указал, что президент Украины Владимир Зеленский должен не только вести переговоры, но и согласиться на предложенные условия. По мнению господина Лукашенко, затягивание конфликта приведет к утрате контроля Киева над всей территорией страны.

«Есть на столе хорошее предложение по Украине, которое на Аляске было услышано Дональдом Трампом и увезено в Вашингтон, чтобы подумать и обсудить. Если украинцы не пойдут на это предложение, будет то, что было в начале СВО,— будет еще хуже. Они потеряют всю Украину»,— подчеркнул Александр Лукашенко.