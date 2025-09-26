Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пятерых жителей Ульяновской области суд лишил водительских прав по медпоказаниям

Прокуратура Цильнинского района Ульяновской области через суд добилась лишения права управления транспортными средствами пятерых жителей района, имеющих противопоказания к водительской деятельности. Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, прокурорская проверка в сфере безопасности дорожного движения показала, что пять жителей региона, имеющих водительские права, состояли на учете в медучреждении в связи с алкозависимостью и употреблением наркотиков.

В своих исках прокуратура заявила, что алко- и наркозависимые люди не должны иметь права управлять транспортным средством, поскольку такая зависимость может привести к ДТП, в том числе — с тяжелыми последствиями. Суд согласился с позицией прокурора.

Андрей Васильев, Ульяновск