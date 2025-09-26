Путин призвал губернаторов к укреплению суверенитета страны

Президент Владимир Путин на встрече с новоизбранными губернаторами назвал укрепление суверенитета и безопасности России их общей ключевой задачей.

«Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей, — это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых»,— сказал Владимир Путин губернаторам (цитата по сайту Кремля).

Президент также отметил, что деятельность регионов в оборонно-промышленном комплексе имеет огромное значение. Он добавил, что «у нас есть возможности и ресурсы» для решения вопросов стратегического развития, изменений в экономике и социальной сфере.