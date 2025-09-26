Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области

При атаке беспилотника ВСУ на социальный объект в Шебекино пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавшие — мужчина и женщина — сейчас проходят лечение в амбулаторных условиях, они получили баротравмы.

Губернатор сообщил и еще о нескольких инцидентах в регионе, в результате которых обошлось без пострадавших:

В поселке Малиновка Белгородского района беспилотник повредил кровлю в частном доме, а в селе Нечаевка — помещение предприятия и газопровод. На участке автодороги Ясные Зори-Бочковка после удара дрона повреждена кабина грузового автомобиля.

В Грайвороне БПЛА сдетонировал на парковке административного здания — кузов легкового автомобиля посекли осколки. В селе Козинка Грайворонского округа после атак FPV-дронов оказался разрушен гараж, повреждена машина и загорелся частный дом.

В селе Двулучное Валуйского округа от детонации дрона посечены окна в частном доме. В хуторе Бабка после удара FPV-дрона сгорели два нежилых дома и сарай.

В селе Березовка Борисовского района в результате атаки пострадал припаркованный автомобиль, оказались повреждены фасады и окна в доме и двух сараях. Еще в двух частных домах осколки посекли кровли и заборы. После атаки еще одного дрона повреждена машина.

В хуторе Плотвянка Волоконовского района после удара FPV-дрона сгорела хозяйственная постройка. В селе Коновалово после детонации дрона выбило окно и ограждения двух частных домов. В районе хутора Шаховка в одном из корпусов сельхозпредприяти е я оказалась разрушена крыша.

Дарья Вербицкая