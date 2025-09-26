«Ситидрайв» разрядил ситуацию на дорогах
Почему сервис каршеринга отказался от использования электрокаров
«Ситидрайв» не будет закупать электромобили для каршеринга. Тесты показали, что компании невыгодно развивать такой бизнес, заявил глава сервиса Эдуард Мингажев. В компании проверили более 100 электрокаров и пришли к выводу, что машины тяжело обслуживать, долго заряжать и непросто перепродать из-за отсутствия вторичного рынка. По словам Мингажева, «Ситидрайву» было интересно понять, как изменится экономика авто, если для поездок использовать зарядку, а не топливо.
В итоге в компании признали, что такая модель каршеринга не станет успешной на рынке. Потенциал каршеринга на электричестве не вызывает сомнений, возражает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев: «Мне кажется, это какие-то персональные проблемы "Ситидрайва" — неправильные финансовые модели. В Китае, например, во всех городах такси электрические. Там есть разные способы зарядки машин: это и замена батарей, и быстрая зарядка с помощью розетки. Но в любом случае весь городской транспорт — такси, каршеринг и прочее — электрический.
Понятно, что мы не в Китае, а в России. Здесь налицо явная тенденция к удешевлению, упрощению, экономии на стоимости километра. Наверное, есть какие-то сложности переходного режима, все это непривычно, в том числе и обслуживание электрокаров. Не так много СТО, которые способны ремонтировать, как-то восстанавливать либо настраивать такие авто, но это преодолимая история.
Что касается зарядки и каршеринга, здесь тоже есть особенности эксплуатации. Обычно клиенты сервисов бросают машину, где им удобно, а в этом случае могут возникать какие-то сложности именно с инфраструктурой. Для ее налаживания, я так думаю, ресурсы есть по всей стране, Россия — одно из самых электрифицированных государств в мире. Да, мы отказываемся от троллейбусов, но сети и подстанции остаются. По крайней мере, технологически мы способны использовать электротранспорт».
В «Ситидрайве» отметили, что в рамках эксперимента тестировали все модели Tesla, Volkswagen, Skywell и электрический «Москвич». Выбор таких автомобильных брендов для электрокаршеринга изначально не мог привести к успеху, говорит основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: «Очевидно, эти автомобили ровным счетом никому абсолютно не интересны. Электромобили берут не просто с целью передвижения, отчасти это некий хайп. Интересно же на "Москвиче" или Skywell, которого уже и не существует, покататься. Вот Tesla уже стала обыденностью.
Если бы это были бы какие-то современные электромобили, допустим, тот же Zeekr, Xiaomi, то, думаю, они пользовались бы спросом в каршеринге. С ними сложнее, конечно, чем с бензином. Оператор должен следить, чтобы автомобили были заряжены. Если это не так, специально обученный человек должен приехать и зарядить электрокар, чтобы следующий клиент сервиса не тратил время. Я бы не стал брать автомобиль, в котором нет запаса хода. Очевидно, что это неудобно. В России инфраструктура не такая, как в Китае, где зарядки есть везде в огромных количествах. Тем не менее в Москве (в масштабах страны она самая развитая) существовать можно».
Общий объем оборота «Ситидрайв» по итогам прошлого года превысил 18 млрд руб., что на 40% больше результатов 2023 года. При этом число поездок также выросло на 20%, до 30 млн руб. в год.
