«Ситидрайв» разрядил ситуацию на дорогах

«Ситидрайв» не будет закупать электромобили для каршеринга. Тесты показали, что компании невыгодно развивать такой бизнес, заявил глава сервиса Эдуард Мингажев. В компании проверили более 100 электрокаров и пришли к выводу, что машины тяжело обслуживать, долго заряжать и непросто перепродать из-за отсутствия вторичного рынка. По словам Мингажева, «Ситидрайву» было интересно понять, как изменится экономика авто, если для поездок использовать зарядку, а не топливо.

В итоге в компании признали, что такая модель каршеринга не станет успешной на рынке. Потенциал каршеринга на электричестве не вызывает сомнений, возражает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев: «Мне кажется, это какие-то персональные проблемы "Ситидрайва" — неправильные финансовые модели. В Китае, например, во всех городах такси электрические. Там есть разные способы зарядки машин: это и замена батарей, и быстрая зарядка с помощью розетки. Но в любом случае весь городской транспорт — такси, каршеринг и прочее — электрический.

Понятно, что мы не в Китае, а в России. Здесь налицо явная тенденция к удешевлению, упрощению, экономии на стоимости километра. Наверное, есть какие-то сложности переходного режима, все это непривычно, в том числе и обслуживание электрокаров. Не так много СТО, которые способны ремонтировать, как-то восстанавливать либо настраивать такие авто, но это преодолимая история.

Что касается зарядки и каршеринга, здесь тоже есть особенности эксплуатации. Обычно клиенты сервисов бросают машину, где им удобно, а в этом случае могут возникать какие-то сложности именно с инфраструктурой. Для ее налаживания, я так думаю, ресурсы есть по всей стране, Россия — одно из самых электрифицированных государств в мире. Да, мы отказываемся от троллейбусов, но сети и подстанции остаются. По крайней мере, технологически мы способны использовать электротранспорт».

В «Ситидрайве» отметили, что в рамках эксперимента тестировали все модели Tesla, Volkswagen, Skywell и электрический «Москвич». Выбор таких автомобильных брендов для электрокаршеринга изначально не мог привести к успеху, говорит основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: «Очевидно, эти автомобили ровным счетом никому абсолютно не интересны. Электромобили берут не просто с целью передвижения, отчасти это некий хайп. Интересно же на "Москвиче" или Skywell, которого уже и не существует, покататься. Вот Tesla уже стала обыденностью.

Если бы это были бы какие-то современные электромобили, допустим, тот же Zeekr, Xiaomi, то, думаю, они пользовались бы спросом в каршеринге. С ними сложнее, конечно, чем с бензином. Оператор должен следить, чтобы автомобили были заряжены. Если это не так, специально обученный человек должен приехать и зарядить электрокар, чтобы следующий клиент сервиса не тратил время. Я бы не стал брать автомобиль, в котором нет запаса хода. Очевидно, что это неудобно. В России инфраструктура не такая, как в Китае, где зарядки есть везде в огромных количествах. Тем не менее в Москве (в масштабах страны она самая развитая) существовать можно».

Общий объем оборота «Ситидрайв» по итогам прошлого года превысил 18 млрд руб., что на 40% больше результатов 2023 года. При этом число поездок также выросло на 20%, до 30 млн руб. в год.

Леонид Пастернак