28 сентября в Черноземье будет облачно и дождливо, от +5°С до +14°С

По данным Гидрометцентра России, в воскресенье, 28 сентября, во всех регионах Черноземья ожидается облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +5°С ночью до +14°С днем.

В Белгороде в темное время суток при температуре +8°С будет облачно, ожидается небольшой кратковременный дождь. Днем столбик термометра поднимется до +14°С, дождливая погода сохранится.

В Воронеже ночью столбик термометра установится на отметке +8°С, днем потеплеет до +11°С. Ночью и днем будет облачно и дождливо.

В Курске синоптики прогнозируют ночью +8°С, днем +11°С. Прогнозируются дожди и облачность.

В Липецке ночью похолодает до +6°С. Днем столбик термометра повысится до +10°С. Будет облачно, ожидается дождь.

В Орле прогнозируется дождь. Ночью температура составит +7°С. Днем потеплеет до +10°С.

В Тамбове в темное время суток прогнозируется +5°С, днем столбик термометра установится на отметке +10°С. В течение суток будет облачно, возможен небольшой дождь.