ФССП предупредила о рассылке вирусных писем от кибермошенников

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что мошенники от имени судебных приставов массово рассылают письма, которые содержат компьютерные вирусы. Пользователи получают их с поддельного адреса mail@fssp[.]buzz.

«ФССП России информирует, что не осуществляет массовую рассылку электронных писем гражданам и представителям организаций»,— написано в сообщении службы в Telegram-канале.

В публикации указано, что проверить информацию о задолженности можно на официальном сайте ФССП и на портале «Госуслуги». Оплатить задолженность можно только через «Госуслуги» или через любой банк. Для этого человеку необходимо сформировать квитанцию в «Банке данных исполнительных производств».