Открытый код закрывается

Число впервые опубликованных open source проектов на крупнейших площадках в 2024 году упало на 16%, тогда как в этом году оно может сократиться еще на 7%. Тем не менее количество решений в области ИИ увеличивается. Собеседники на рынке связывают это с тем, что российские разработчики стали чаще использовать приватные или локальные репозитории, а также с тем, что крупные проекты требуют значительное количество ресурсов при сомнительных финансовых результатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным аналитической компании Smart Ranking, в 2025 году количество новых опубликованных крупнейшими компаниями проектов с открытым кодом (open source) сократится на 7%, до около 150, тогда как в прошлом году сокращение составило 16%, до 161 проекта, говорят в компании. Аналитики отмечают, что лидерами по количеству выложенных проектов на крупнейших площадках GitHub, GitLab, GitVerse и Hugging Face являются «Яндекс», VK и «Т-Технологии» (входит в Т-Банк). Общее же число проектов десяти самых активных разработчиков превысило 1,7 тыс.

При этом в Smart Ranking отмечают, что самое активное развитие open source решений — в ИИ и машинном обучении, несмотря на невысокую общую долю в общем количестве репозиториев — 11%. Количество выложенных проектов за 2025 год в этой категории уже превысило прошлогодние показатели.

«Проектов с open source кодом в целом становится меньше, потому что для поддержки сложных и масштабных проектов нужно вкладывать значительное количество ресурсов при не всегда прозрачной модели монетизации. Для некоторых компаний нет смысла инвестировать ресурсы в разработку сложных продуктов и "конкурировать" в open source»,— объясняет представитель VK. По его словам, проекты с открытым кодом часто используют для экспериментов, а после подтверждения концепции переходят к собственным разработкам.

«Сегодня даже крупные компании все чаще строят свои сервисы на базе предобученных моделей вроде LLaMA или Qwen, дообучая их под конкретные бизнес-задачи на собственных данных»,— добавляет он.

В «Т-Технологиях» говорят, что использование open source вместе с полным циклом обучения моделей является частью стратегии компании: «Это дает результат лучше, чем построенные с нуля модели, и эта стратегия экономит очень много ресурсов». «Например, дообучение модели T-Pro 2.0 стоило 120 млн руб., притом что разработка таких моделей с нуля может стоить десятки миллиардов рублей инвестиций»,— добавляет представитель «Т-Технологий». «Сейчас у "Яндекса" опубликовано более тысячи опенсорс-проектов. Разработчики вне "Яндекса" часто сталкиваются с теми же самыми задачами, и верим, что наши технологии могут быть полезны и им»,— говорит представитель компании.

Количество проектов в целом не сократилось, но российские разработчики стали реже публиковать код на зарубежных платформах, считает руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин: «Люди стали куда осторожнее из-за возможных санкционных рисков, а кроме этого, если раньше open source был способом заявить о себе и показать экспертизу, то сегодня, чтобы продавать импортонезависимое решение, приходится закрывать исходный код».

Из-за санкций и ограничений часть российских компаний столкнулись с определенными барьерами (например, блокировками аккаунтов на GitHub), поэтому многие ушли в приватные или локальные репозитории, говорит техдиректор ГК «Корус Консалтинг» Виталий Секретенко.

По его словам, тенденция к сокращению числа проектов приводит к росту зависимости от решений крупнейших игроков на рынке: «Когда открытых проектов становится меньше, обмен технологиями замедляется, рынок сильнее зависит от нескольких крупных игроков». Он добавляет, что для стартапов это особенно критично: «Они теряют доступ к бесплатным библиотекам и инструментам, которые раньше можно было использовать как основу, и вынуждены больше разрабатывать сами, так как не всегда есть деньги на покупку готовых коммерческих решений».

Алексей Жабин, Марианна Голдобенкова