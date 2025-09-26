Против гендиректора белгородской стройкомпании «Максанг» возбудили дело

СКР возбудил уголовное дело против владельца и гендиректора белгородской строительной компании «Максанг» Юрия Лицавкина. Ему инкриминируют особо крупное мошенничество. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Суд отправил господина Лицавкина под домашний арест. Задержание может быть связано с расследованием дела экс-замгубернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова. Последнего обвиняют в особо крупной растрате.

О задержании Юрия Лицавкина 24 сентября писало региональное издание «Фонарь». По их информации, дело связано с дачей взяток белгородским чиновникам за получение контрактов на строительство социальных объектов и их беспрепятственную приемку. Источник «Фонаря» утверждал, что фигурантом по делу также проходит ранее задержанный директор ООО «Еврострой» Эдгар Херимян.

Никита Черненко