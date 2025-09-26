ЦБ: банки дорабатывают сервисы для внедрения «спецкнопки» против мошенников

Крупные российские банки дорабатывают функционал для внедрения «спецкнопки» против мошенников, сообщил глава департамента информбезопасности Банка России Вадим Уваров.

«С 1 октября большинство банков должны реализовать эту историю. Если будут возникать какие-то проблемы, то мы уже тогда в индивидуальном порядке с банками будем решать эти проблемы»,— сказал господин Уваров в кулуарах Международного банковского форума (цитата по «Прайму»).

В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о намерении упростить подачу заявлений в банки о мошенниках. Она поясняла, что для этого с октября банки обязаны внедрить в свои мобильные приложения «спецкнопку», при помощи клиенты смогут сообщить о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию.