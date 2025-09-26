Президент России Владимир Путин отметил высокие темпы экономического роста Татарстана и назвал республику примером развития в социальной сфере. Об этом он заявил в ходе встречи с главами регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана

Фото: пресс-служба президента РФ

«Республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта, темпы развития экономики. Служит примером для многих субъектов Федерации в развитии социальной сферы», — сказал президент.

Встреча прошла в режиме видеоконференции с участием глав 21 субъекта РФ, избранных 14 сентября. Среди участников был раис Татарстана Рустам Минниханов.

Анар Зейналов