С экс-главы района Ивановской области требуют взыскать 8 млн рублей

Прокуратура направила иск в Кинешемский городской суд Ивановской области об обращении в доход государства денег бывшего главы Заволжского муниципального района. С него требуют взыскать более 8 млн руб., заработанных коррупционным путем. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Как рассказали в надзорном органе, в 2023-2024 годах чиновник помог ИП и другим компаниям заключить договоры подряда на сумму более 8 млн руб. На эти деньги исполнители должны были содержать уличную дорожную сеть города Заволжска.

Фактически руководителями организаций были родственники должностного лица. Сам ответчик не пытался урегулировать конфликт интересов. В прокуратуре добавили, что на имущество экс-главы и аффилированных лиц наложили обеспечительные меры.

По данным местных СМИ, речь идет об Анатолии Молодове. В 2024 году его лишили полномочий по иску прокуратуры из-за утраты доверия. В апреле этого года господина Молодова задержали по делу о превышении должностных полномочий.

Никита Черненко