В Казани на реконструкцию канализации потратят 161 млн рублей

В Казани на реконструкцию канализационного коллектора выделили 161 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Работы будут проводиться на участках от проспекта Победы, д. 18б по ул. Дубравная и ул. Хусаина Мавлютова до ул. Академика Парина, а также от ул. Депутатская, д. 4 по ул. Оренбургский тракт до Фермского шоссе.

В рамках проекта предусмотрены промывка и санирование труб, их телевизионное обследование после промывки, а также восстановление труб и установка фильтров на водоподъёмных трубах. Работы планируется завершить к апрелю 2027 года.

Заказчиком выступает муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Казани.

Анна Кайдалова