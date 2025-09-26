Ущерб от мошенников в Татарстане снизился в августе 2025 года до 404 млн рублей

В августе 2025 года в Татарстане зафиксировано снижение объемов средств, похищенных мошенниками, — до 404 млн руб. Об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Радис Юсупов.

В июне 2025 года сумма похищенных средств в Татарстане составила 953 млн руб, а в июле — 575 млн руб.

Общая сумма ущерба за 8 месяцев 2025 года составила почти 3,6 млрд руб. Для сравнения: за весь 2023 год жители республики потеряли 4,4 млрд руб, а в 2024 году — 5,6 млрд руб.

Снижению ущерба, как отметил Радис Юсупов, способствовали ограничения на звонки в популярных мессенджерах. Также положительную роль сыграло введение ограничений на переводы в банках, право граждан на «самозапрет» на оформление кредитов, а также введение уголовной ответственности за дроппинг (использование банковских счетов посредников).

Влас Северин