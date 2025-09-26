Путин призвал глав регионов привлекать участников СВО к власти

Президент России Владимир Путин призвал избранных глав регионов активнее привлекать в управленческие команды ветеранов СВО.

«Убежден, преданность Родине, которую показывают наши военнослужащие, люди, прошедшие боевую закалку, их твердые внутренние принципы должны быть ориентирами для всех — для всех, кто сегодня находится в органах власти, в системе принятия решений»,— сказал глава государства на встрече с избранными главами регионов (цитата по сайту Кремля).

Господин Путин подчеркнул, что поддержка военнослужащих и их семей — ключевые задачи российских властей.

В 2024 году президент запустил кадровую программу «Время героев» для обучения участников СВО. По итогам выборов глав регионов участник первого потока программы Евгений Первышов стал губернатором Тамбовской области. Мария Костюк возглавила Еврейскую автономную область.