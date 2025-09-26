По делу экс-совладельца «Суммы» Магомедова арестовали три предприятия

Мещанский районный суд Москвы обратил в доход государства активы трех предприятий. Меры приняли в рамках уголовного дела бывшего совладельца ГК «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата — экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебный документ.

Государству передали 100% акций подольского АО «СМУ Пэмз», занимавшегося ремонтом машин и оборудования. В доход государства также передали крымскую строительную компанию ООО «Август групп» и ООО «ГЦ "Чембало"». Последняя сдавала в аренду апартаменты в Крыму. Помимо этого арестован комплекс апартаментов в Бахчисарайском районе Крыма.

Согласно решению суда, на имущество компаний наложили арест, однако суд не принял решения по их конфискации. Кассационный суд направил этот вопрос на пересмотр. Представители «СМУ Пэмз» также рассказали агентству, что суд не обратил внимания на основания, по которым кассация отменила приговор в части конфискации активов.

Братьев Магомедовых приговорили в декабре 2022 года: Зиявудин получил 19 лет, а Магомед — 18. Их признали виновными в хищении 11 млрд руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде. В рамках дела у фигурантов изъяли $750 млн.

Никита Черненко